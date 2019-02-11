La Lega Calcio ha accolto la richiesta della Fiorentina. Niente partita il 4 marzo, contro l'Atalanta...
La Lega Calcio ha accolto la richiesta della Fiorentina di non giocare il 4 marzo, giorno del primo anniversario della morte di Davide Astori. Atalanta-Fiorentina è stata dunque anticipata a domenica ...
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2019 17:57
La Lega Calcio ha accolto la richiesta della Fiorentina di non giocare il 4 marzo, giorno del primo anniversario della morte di Davide Astori. Atalanta-Fiorentina è stata dunque anticipata a domenica 3 marzo alle ore 18.00. La gara prevista inizialmente per quella data, Cagliari-Inter, è stata anticipata a venerdì 1 marzo alle 20.30.