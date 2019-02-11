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La Lega Calcio ha accolto la richiesta della Fiorentina. Niente partita il 4 marzo, contro l'Atalanta...

La Lega Calcio ha accolto la richiesta della Fiorentina di non giocare il 4 marzo, giorno del primo anniversario della morte di Davide Astori. Atalanta-Fiorentina è stata dunque anticipata a domenica ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2019 17:57
La Lega Calcio ha accolto la richiesta della Fiorentina. Niente partita il 4 marzo, contro l'Atalanta... - Fiorentina's German Pezzella (L) and Marko Pjaca remember their former captain Davide Astori at the end of the Italian Serie A soccer match UC Sampdoria vs ACF Fiorentina at Luigi Ferraris stadium in Genoa, Italy, 19 September 2018. ANSA/SIMONE ARVED
Fiorentina's German Pezzella (L) and Marko Pjaca remember their former captain Davide Astori at the end of the Italian Serie A soccer match UC Sampdoria vs ACF Fiorentina at Luigi Ferraris stadium in Genoa, Italy, 19 September 2018. ANSA/SIMONE ARVED
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La Lega Calcio ha accolto la richiesta della Fiorentina di non giocare il 4 marzo, giorno del primo anniversario della morte di Davide Astori. Atalanta-Fiorentina è stata dunque anticipata a domenica 3 marzo alle ore 18.00. La gara prevista inizialmente per quella data, Cagliari-Inter, è stata anticipata a venerdì 1 marzo alle 20.30.

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