Grave malore per Barone prima di Atalanta-Fiorentina, la partita potrebbe non giocarsi

Il direttore generale Joe Barone ha accusato un grave malore prima di Atalanta-Fiorentina. Il dirigente viola colpito da un infarto ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni appaiono molto gravi ed è stato subito portato all’ospedale San Raffaele di Milano. La partita valida per la 29° giornata di campionato di Serie A potrebbe non essere giocata. Situazione in costante aggiornamento, nella speranza che si tratti di buone notizie relative al quadro clinico del direttore.

GIUNTOLI A SKY SPORT: “SIAMO CONTENTI DI ARTHUR, A FINE STAGIONE FAREMO LE NOSTRE CONSIDERAZIONI”