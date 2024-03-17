Giuntoli a Sky Sport: "Siamo contenti di Arthur, a fine stagione faremo le nostre considerazioni"

Dopo il pareggio contro il Genoa, il DS bianconero, Cristiano Giuntoli, ai microfono di sky, si ritiene soddisfatto della stagione di Arthur

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli, ai microfoni di SkySport, ha parlato di mercato, citando anche il centrocampista della Fiorentina Arthur: “Siamo contenti di Soule, di Barrenechea, di Kaio Jorge, di Arthur... Anche di chi gioca nelle categorie inferiori. Vediamo alla fine, Soule è chiacchierato: capiamo quali sono le esigenze sue, dell'entourage ma anche le nostre.

Italiano riflette sul modulo, contro l'Atalanta potrebbe sedersi in panchina Nico

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