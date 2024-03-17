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Giuntoli a Sky Sport: "Siamo contenti di Arthur, a fine stagione faremo le nostre considerazioni"

Dopo il pareggio contro il Genoa, il DS bianconero, Cristiano Giuntoli, ai microfono di sky, si ritiene soddisfatto della stagione di Arthur

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2024 15:35
Giuntoli a Sky Sport: "Siamo contenti di Arthur, a fine stagione faremo le nostre considerazioni" -
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Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli, ai microfoni di SkySport, ha parlato di mercato, citando anche il centrocampista della Fiorentina Arthur: “Siamo contenti di Soule, di Barrenechea, di Kaio Jorge, di Arthur... Anche di chi gioca nelle categorie inferiori. Vediamo alla fine, Soule è chiacchierato: capiamo quali sono le esigenze sue, dell'entourage ma anche le nostre.

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