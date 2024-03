Corriere Fiorentino: “Nico andrà in panchina? Italiano riflette. Provata la difesa a tre”

Fiorentina e Atalanta è la sfida tra chi gioca di più. Il problema un po’ per tutte e due sarà la gestione delle forze e, quindi, la scelta degli uomini. Italiano per esempio deve fare i conti soprattutto con le condizioni tutt’altro che brillanti di Arthur e Nico Gonzalez. Il primo è sempre alle prese con i postumi della distorsione alla caviglia rimediata a Torino mentre l’argentino nelle ultime uscite è parso particolarmente stanco. Per questo non ci sarebbe da sorprendersi se dovesse partire dalla panchina anche se una decisione, così come per il regista brasiliano, sarà presa soltanto stamani. Quel che è certo è che serviranno gambe forti, grande attenzione e capacità di lettura dei momenti della gara. Non a caso in questi giorni è stata provata anche la difesa a tre. Una soluzione da tener buon qualora la partita lo richiedesse anche se, in partenza, i viola se la giocheranno col solito 4-2-3-1. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, BUCCHIONI CONFERMA