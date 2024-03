Bucchioni conferma: “Italiano ha comunicato che il suo ciclo è finito. Commisso voleva offrire rinnovo”

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno e conferma le notizie sul futuro di Vincenzo Italiano uscite nelle ultime ore. Queste le sue dichiarazioni:

“Come si è arrivati a questo punto? Per quello che ho raccolto la Fiorentina avrebbe voluto tenere Italiano e Commisso prima di Natale ha detto ai dirigenti di chiamarlo per parlare di un rinnovo a prescindere e legare Vincenzo Italiano a lungo alla Fiorentina. Piace il gioco e se uno va a guardare i dati vanno tutti dalla sua parte. Italiano ha chiesto tempo e 3 settimane fa ha dato la sua risposta dicendo che il suo ciclo è finito. Lui ha capito che si è esaurito il ciclo, mi dispiace perchè per me è un grande allenatore e la Fiorentina deve mettere un allenatore con nuove energie. Questi 3 anni sono stati dispendiosi perchè molti di questi giocatori sono andati oltre i loro limiti, molti sono ancora i giocatori di Iachini quindi c’è bisogno di una rivitalizzazione. I rapporti rimangono comunque ottimi ma si è concluso un ciclo perchè si è esaurita l’energia.

Cosa succede dopo questa situazione a livello di risultati? Oggi si sancisce con certezza l’addio di Italiano e quindi come reagirà la squadra? Io la risposta l’ho già avuta perchè Italiano alla squadra l’ha già detto settimane fa e ci sono state grandi prestazioni come contro la Lazio. Questo vuol dire che lo spogliatoio è coeso e si vuole fare questo ultimo regalo a Commisso ed ai tifosi.

Sarri alla Fiorentina? Io ho escluso questa cosa perchè sono arrivato ad una conclusione. Di che allenatore ha bisogno la Fiorentina? Uno che porti energia e fame e che continui quello che ha fatto Italiano. Sarri con tutto il rispetto ha in questo momento quell’energia, non solo per l’età, ma per il suo percorso? Non mi sembra che abbia lo spirito con cui arrivò Italiano qui 3 anni fa. La mia stima per Sarri è tantissima ma è un grande personaggio per certi versi un po’ scomodo nell’ultimo periodo.”

