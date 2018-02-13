Attacco, Chiesa unico titolare sicuro: a Bergamo può essere rivoluzione. E Falcinelli…

La Nazione fa il punto sul reparto offensivo viola. L’unico giocatore ancora certo di un posto da titolare è Federico Chiesa che anche nella prossima trasferta di Bergamo sarà titolare. Per il resto c...

La Nazione fa il punto sul reparto offensivo viola. L’unico giocatore ancora certo di un posto da titolare è Federico Chiesa che anche nella prossima trasferta di Bergamo sarà titolare. Per il resto ci sono dubbi e interrogativi che riguardano i suoi compagni: come Thereau che dagli infortuni non è tornato al 100%. Qualche dubbio c’è anche su Simeone, in affanno nelle ultime uscite. Falcinelli titolare? E’ un’idea ma anche lui non può garantire una prestazione ottimale. Contro l’Atalanta sarà ancora una volta staffetta.