Pradè: "I due gol a fine primo tempo hanno tagliato le gambe. L'Atalanta non mi è sembrata più forte di noi"

Con un risultato positivo avremmo preparato meglio la Lazio, adesso c'è delusione. Dobbiamo vincere tante partite al Franchi, il posto che ci deve dare energia per dare corpo alla squadra

Anche il direttore sportivo, Daniele Pradè, ha parlato nel post match di Atalanta-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

"Fino ai due gol è stata la migliore prestazione della stagione. Quei 2 gol ti hanno tagliato le gambe, ero anche spaventato per l'inizio di ripresa. La squadra sta crescendo, lo sapevamo che per la costruzione ci voleva del tempo. Oggi abbiamo giocato contro una squadra forte ma che non mi è sembrata più forte di noi.

C'è il palo di Kean che poteva essere l'1-3 ed avrebbe cambiato tutta la partita. Poi a fine primo tempo quei gol hanno cambiato l'inerzia della partita. Siamo stati bravi a leggere la partita all'inizio, è un peccato. Dobbiamo essere fiduciosi perchè il cammino è lungo, la squadra è completa con i cambi giusti...Tempo."

LE PAROLE DI RAFFAELE PALLADINO A DAZN

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