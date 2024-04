Italiano: “Espulsione determinante. Abbiamo cercato di tenere botta e ci stava quasi per riuscire con Quarta”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Atalanta-Fiorentina. Le sue parole:

“L’espulsione ha cambiato la partita, in 10 uomini a questi livelli è dura. La nostra prima espulsione, e si è visto cosa compromette. E’ da un anno che riusciamo ad evitare le espulsioni, abbiamo cercato di tenere botta, ci siamo difesi con ordine. Siamo riusciti a far gol, ma ripeto, in 10 uomini è dura, soprattutto con questa Atalanta. Fino al 3-1 abbiamo difeso con ordine, anche se ci capita poche volte di farlo. Abbiamo messo in difficoltà l’Atalanta. La soddisfazione è già il fatto che siamo arrivati in fondo in semifinale di Coppa Italia, anche in Conference. Questa è una soddisfazione, ma è chiaro che siamo delusi, è chiaro che volevamo arrivare in finale. All’andata il risultato poteva essere più rotondo, ma abbiamo trovato un Carnesecchi straordinario. Il quarto gol non sto qua a commentarlo. Ci dispiace.

Il fallo laterale di Kayode? C’era davanti un’altra mezz’ora, ai supplementari sarebbe stata ancora più dura. Pensavamo fosse giusto buttare la palla dentro, cercare una mischia. Credo che la partita sia stata decisa dall’espulsione, perché in quei casi quest’anno siamo stati molto bravi. Un’altra mezz’ora in 10, stanchi, sarebbe stata un’agonia. Alla fine abbiamo deciso di difendere ad oltranza, di tenere botta. Stava quasi per riuscire, con il gol di Quarta. Alla fine abbiamo preso il 3-1 a tempo scaduto, ci dispiace. Avevamo tutti il sogno di ritornare a Roma”.

PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO MANDRAGORA, MILENKOVIC SBAGLIA, NICO INESISTENTE