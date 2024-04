Una Fiorentina in 10 uomini dal 53′ crolla al Gewiss Stadium, l’Atalanta vince 4-1 e va in finale

Al 5′ il primo squillo è della Fiorentina, conclusione dalla distanza di Nico. Al 7′ ancora viola con Belotti che va alla conclusione di sinistro, Carnesecchi interviene e chiude la porta. Un minuto più tardi l’Atalanta passa in vantaggio. Rimpallo sfortunato della difesa viola, sul pallone si avventa Koopmeiners che con un mancino preciso batte Terracciano. All’11’ missile di Mandragora dalla lunga distanza che non trova la porta. Al 15′ Scamacca segna un gran gol ma l’azione è viziata dal fallo di Koopmeiners su Beltran, si resta sull’1-0 dopo la revisione all’OFR. Al 20′ ottimo colpo di testa di Bonaventura che però si stampa su Djimsiti. Al 24′ tiro di Koopmeiners, Terracciano salva i viola. Al 32′ ancora Atalanta pericolosa con De Ketelaere. Al 41′ Ruggeri spara altissimo da ottima posizione. Al 43′ fallo di Mandragora e giallo per il centrocampista italiano dopo il fallo su Koopmeiners.

Al 49′ grandissima occasione per l’Atalanta, Ruggeri si divora il 2-0. Al 53′ la Fiorentina resta in 10 uomini per l’espulsione di Milenkovic. Al 57′ ammonizione per Kolasinac. Al 68′ punizione perfetta di Biraghi per Quarta che fulmina Carnesecchi, 1-1 al Gewiss Stadium. Al 69′ ammonito Dodò. Al 75′ Dea che mette la testa avanti con Scamacca. All’80’ ammonizione per il centravanti. All’87’ Terracciano blocca su Lookman. All’89’ altra clamorosa occasione per gli orobici. Al 94′ Lookman fa esplodere i tifosi della Dea. Al 98′ Pasalic cala il poker.