Italiano: “Errore nella gestione della palla del 3-1. C’era il rosso a Scamacca e forse il rigore su Nico”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Analizzando per bene andata e ritorno le grandi parate di Carnesecchi all’andata e l’espulsione di Milenkovic oggi hanno indirizzato la semifinale, è la prima espulsione della stagione che prendiamo, Nicola non ha letto bene la situazione, avevamo difeso anche bene in 10. Quest’anno siamo sempre riusciti a evitare un rosso, l’atmosfera di Roma ci era piaciuta lo scorso anno e volevamo tornarci. L’Atalanta ha saputo sfruttare le occasioni, complimenti a loro.

Mancavano 30 secondi e avevamo la rimessa laterale a nostro favore, l’errore è stata la gestione di quel pallone. Il rammarico è quello di alcuni episodi che ci sono girati male, Scamacca andava espulso all’andata e probabilmente c’è rigore su Nico nel primo tempo dopo l’intervento di Carnesecchi. La squadra in 10 si è difesa anche bene ma le cose non sono girate bene.

Tifosi straordinari, ho detto alla squadra di andare a ringraziare i tifosi a fine partita, ci dispiace molto per loro, sono stati capaci di sostenerci sempre, lo scorso anno hanno fatto grandi coreografie e voleva, alla squadra ho detto di non perdere l’entusiasmo, possiamo ancora arrivare in finale di Conference e settimi/ottavi in campionato

I ragazzi hanno recuperato tutti, Belotti ha questo fastidio al quadricipite, abbiamo cercato di preservare i ragazzi per questa partita, 9 su 11 avevano fatto zero minuti contro la Salernitana. Il nostro piano gara è saltato quando siamo rimasti in 10, abbiamo fatto di tutto per avere i ragazzi oggi al massimo, tutti erano in condizione di dover fare la prestazione.”

