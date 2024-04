PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO MANDRAGORA, MILENKOVIC SBAGLIA, NICO INESISTENTE

Terracciano 6 Sul gol di Koopmainers può poco perchè è arrivato da distanza ravvicinata anche se va a terra con forse troppo ritardo, attento in una altro paio di circostanze. Incolpevole sui gol subiti

Dodò 6 Coraggioso nel primo tempo, cerca sempre la giocata e attacca lo spazio, combatte con i suoi mezzi

Milenkovic 4,5 Gioca un ottimo primo tempo disinnescando di fatto Scamacca poi nella ripresa rovina tutto con il fallo da ultimo uomo su Scamacca che indirizza la semifinale

Ranieri 6,5 Alcuni interventi degni di nota quando stoppa nell’uno contro uno e nettamente il suo diretto avversario

Biraghi 5 Difensivamente non si fa superare anche se fa lascia troppo spazio a De Ketelaere che serve la palla vincente a Scamacca, perfetto l’assist per il gol di Quarta. Non sa gestire la palla dove si fa saltare ingenuamente all’ultimo minuto e poi si prende il terzo gol

Mandragora 4,5 Pesa come un macigno la palla che perde nel primo tempo regalando il gol del vantaggio all’Atalanta, lascia troppo libero Scamacca fare la rovesciata del gol. In una gara discreta, due errori che portano ai gol nerazzurri

Bonaventura 6,5 Unico giocatore che ragiona palla al piede, non la perde mai, cerca spazi e prova le giocate. Utile anche nel recuperare palloni, cala nel finale ma è normale data la sua condizione fisica non ottimale

Nico Gonzalez 5 Il suo problema è che perde troppo tempo ad innervosirsi contro il guardalinee che più di una volta non gli ha fischiato un fallo a suo favore, per il resto non riesce mai ad essere pericoloso ed a scappare via al suo avversario. Inesistente

Beltran 5,5 Cerca spazi ma ne trova pochi, non riesce mai ad essere pericoloso in nessuna circostanza. Dalla sua ha il fatto che fa tanto movimento senza palla

Kouamè 5,5 Nel primo tempo le migliori occasioni cadono proprio sui suoi piedi ma non riesce mai ad essere pericoloso. Nel secondo tempo gioca da punta di movimento e si rende utile, da una sua giocata nasce la punizione del gol di Quarta

Belotti 5 La differenza con Scamacca è imbarazzante, la sua attenuante è che non è al meglio, ma fa veramente poco e anche quando ha qualche pallone che potrebbe diventare pericoloso per l’avversario, lo disinnesca lui stesso dando proprio la sensazione di non poter essere mai pericoloso

Quarta 7 Regala una gioia nella serata di Bergamo, il suo gol, perfetto di testa, mette in gioco la Fiorentina fino all’ultimo

Duncan 6 Entra nel momento più difficile della partita, deve dettar legge a centrocampo e non è facile, può gestire meglio la palla in alcune occasioni ma è sempre molto pressato e fa quello che può

