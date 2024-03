Cecchi sicuro: “Questo il momento migliore delle squadre di Italiano, le coppe possono dare soddisfazioni”

Stefano Cecchi, giornalista fiorentino, ha parlato a Radio Bruno in vista di Fiorentina-Milan e dell’immediato futuro: “La squadra deve essere consapevole che nel momento di necessità ha una città intera al fianco per dare il massimo supporto possibile. Mister Vincenzo Italiano sarà il faro della squadra, dopo la scomparsa di Joe Barone. Ancora i tre fronti sono tutti aperti e secondo me le soddisfazioni potrebbero arrivare dalle coppe, nonostante in Europa le insidie siano tante. Arrivare in finale ad Atene sarebbe una piccola grande impresa. Le squadre di Italiano ci insegnano che il momento di forma migliore arriva in questo periodo della stagione”. E poi sul match contro i rossoneri di sabato sera: “Il Milan ha qualità migliori della squadra viola, che però contro le grandi si esalta attraverso il gioco di squadra”.

BONAVENTURA RESTA NEGLI USA PER IL FUNERALE DI BARONE