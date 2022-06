Criscitiello: “La Fiorentina si sta rinforzando seriamente mentre Napoli e Lazio sono ferme al palo”

Questo un estratto dell’editoriale di Michele Criscitiello su Tuttomercatoweb:

“Sarri non può accettare tutto come l’anno scorso. E’ la Lazio ad avere bisogno di lui e non Sarri della Lazio. Deve pretendere giocatori funzionali altrimenti sarà un altro bagno di sangue. Senza considerare che Milan, Inter, Juventus, Fiorentina e Roma si stanno rinforzando seriamente. Al palo sono fermi solo Napoli e appunto Lazio che finora hanno fatto ben poco”.

UMTITI VORREBBE VENIRE ALLA FIORENTINA