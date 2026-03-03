3 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:31

Criscitiello: “La Fiorentina si salverà. Ha dalla sua parte una tifoseria che non l’ha mai abbandonata”

Redazione

3 Marzo · 16:40

Aggiornamento: 3 Marzo 2026 · 16:40

Le dichiarazioni di Michele Criscitiello sulla lotta per non retrocedere che coinvolge anche la Fiorentina di Vanoli

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, è intervenuto al podcast YouTube Aura Sport, soffermandosi sulla lotta per non retrocedere: “La lotta salvezza è un macello: Lecce, Cremonese e Fiorentina si daranno battaglia fino alla fine, ma secondo me i viola riusciranno a venirne fuori. A Firenze, nonostante le contestazioni sotto la curva, la squadra non è mai stata lasciata sola allo stadio”.

Aggiunge: “Il Pisa e l’Hellas Verona sono già retrocesse, per me vanno tolte dal discorso. Resta da capire quale sarà la terza squadra”.

