Criscitiello: “La Fiorentina si salverà. Ha dalla sua parte una tifoseria che non l’ha mai abbandonata”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, è intervenuto al podcast YouTube Aura Sport, soffermandosi sulla lotta per non retrocedere: “La lotta salvezza è un macello: Lecce, Cremonese e Fiorentina si daranno battaglia fino alla fine, ma secondo me i viola riusciranno a venirne fuori. A Firenze, nonostante le contestazioni sotto la curva, la squadra non è mai stata lasciata sola allo stadio”.

Aggiunge: “Il Pisa e l’Hellas Verona sono già retrocesse, per me vanno tolte dal discorso. Resta da capire quale sarà la terza squadra”.