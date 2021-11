Criscitiello: “Corvino è il Re del calciomercato, a Firenze dovrebbero fargli delle statue”

“Corvino è il vero Re del calciomercato – ha detto Michele Criscitiello nel suo editoriale a TMW -. Non c’è nulla da fare. Buono per il Lecce che se lo gode ma in serie A ci sono Direttori incapaci di intendere e di volere, bravi solo a dire “sì, signore”. Uno come Corvino non può stare in serie B. A Firenze gli dovrebbero fare le statue per le plusvalenze che ha fatto fare e quelle che faranno. Ha lasciato un patrimonio. Lo stesso che sta costruendo a Lecce. E’ un Direttore-Presidente. Decide tutto lui, si occupa del settore giovanile e comanda la società come un ragazzino quando gioca alla play station. Ha indovinato Baroni in panchina e ha costruito una squadra forte e intelligente. Ne ha sbagliati pochi”.

