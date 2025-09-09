Criscitiello duro su Retegui: "Basta convocare chi non è italiano, così saremo sempre più deboli"

Il direttore di SportItalia Michele Criscitiello ha attaccato Rino Gattuso per la convocazione di Mateo Retegui in nazionale, queste le sue parole:«Tu vai a giocare con la maglia della Nazionale itali...

Il direttore di SportItalia Michele Criscitiello ha attaccato Rino Gattuso per la convocazione di Mateo Retegui in nazionale, queste le sue parole:

«Tu vai a giocare con la maglia della Nazionale italiana solo perché il tuo bisnonno era italiano. E che me ne frega!? Oppure solo perché tua moglie aveva il nonno italiano, come accaduto per Thiago Motta. Ma questi sono soltanto degli escamotage. Se Gattuso deve fare il bene del calcio italiano come dice di voler fare non deve convocare gli oriundi. L’oriundo toglie il sogno italiano. Mi dispiace, va bene che Retegui è forse l'attaccante più forte che abbiamo, ma non è italiano. Thiago Motta e Camoranesi non erano italiani. Se dobbiamo scendere sempre a compromessi dobbiamo anche sapere che saremo sempre più deboli in futuro e non otterremo mai nulla. Preferisco stare due-tre anni senza la punta piuttosto che aprire a gli oriundi. Il figlio italiano, di colore, di due congolesi che è nato in Brianza, a Milano, a Napoli o a Caltanissetta è italiano. Ma deve nascere in Italia, se pur da affini congolesi».