Criscitiello: "Palladino un predestinato, senza di lui il Monza è crollato e con lui la Fiorentina va meglio"

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello nel corso del suo editoriale pubblicato sul sito di Sportitalia ha inserito Palladino nei migliori 5 personaggi del calcio italiano, queste le sue paro...

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello nel corso del suo editoriale pubblicato sul sito di Sportitalia ha inserito Palladino nei migliori 5 personaggi del calcio italiano, queste le sue parole:

"Se la squadra che alleni vola, poi te ne vai e crolla significa che il merito era soprattutto tuo. Se cambi squadra e vai in un team dove le cose andavano bene ma con te vanno ancora meglio significa che sei un grande. Palladino sta scrivendo la storia del calcio italiano. Dal nulla a grande allenatore di serie A. Uno dei pochi casi dove non è servita la gavetta. E forse “è nato imparato”. La Fiorentina gioca benissimo ed è concreta. Da Italiano a Palladino la viola è migliorata sotto tutti i punti di vista. Il Monza, purtroppo, con Nesta è crollato. Palladino è un predestinato. Ragazzo umile. Poche fantasie. Tanto lavoro. Chi lo avrebbe detto? Nessuno. Un regalo alla Mamma che ha avuto il tempo di vedere quel figlio diventare grande allenatore. Ora potrà goderselo solo da lassù."

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