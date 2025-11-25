25 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:51

Criscitiello sicuro: “Vanoli salverà la Fiorentina, a Natale già fuori dalla zona retrocessione”

Criscitiello sicuro: “Vanoli salverà la Fiorentina, a Natale già fuori dalla zona retrocessione”

25 Novembre · 23:05

Il direttore di Sportitalia analizza il momento viola e vede una rapida risalita grazie al nuovo tecnico e a un calendario favorevole.

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, è intervenuto nel podcast Cose Scomode per commentare la situazione della Fiorentina e valutare le possibilità dei viola di allontanarsi dalla zona retrocessione. Questa la sua anilisi:

Vanoli salverà questa Fiorentina, sono troppo più scarse le altre squadre in lotta. Il calcio è cambiato, nel 2010 si retrocedeva anche con 40 punti, mentre oggi la salvezza sta a 31, 32 punti: questi sono dei disgraziati, tra Verona, Lecce, Cagliari, Genoa, Pisa…

Secondo Criscitiello, i viola hanno davanti due step fondamentali per rimettersi in carreggiata: un calendario più agevole dopo la sfida contro la Juventus e un intervento deciso sulla condizione atletica.

La Fiorentina ora deve solo fare due cose semplici per iniziare a fare i punti che deve: dopo la Juventus ha un calendario alla portata, e a Natale si rifà la preparazione fisica, che Pioli ha sbagliato in toto. Vanoli lo ha detto subito, o comunque lo ha fatto intendere: adesso cambia la metodologia, mentre detto qualche cambio e la Fiorentina a Natale sarà già fuori dalla zona retrocessione, per poi arrivare a metà classifica”.

