Criscitiello: "La Fiorentina perde troppi punti dopo il 90°, lotterà col Lecce fino alla fine per la salvezza"

Le dichiarazioni di Michele Criscitiello sulla lotta per non retrocedere che coinvolge anche la Fiorentina

Sul canale YouTube di Aura Sport ha parlato il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello. Queste le sue parole sulle probabilità di salvezza della squadra di Vanoli:

"Per me la lotta salvezza sarà tra Lecce e Fiorentina, fino alla fine. La Fiorentina comunque con il Torino poteva chiuderla, poteva fare meglio. Alla fine stiamo facendo tutto questo macello con le partite decise al novantesimo. La Fiorentina continua a perdere punti dopo il 90'. I dettagli fanno la differenza, dai due punti in più alla Fiorentina, e due in meno al Lecce… Il terzo incomodo può essere la Cremonese, che sta scendendo".