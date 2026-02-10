Criscitiello: "La Fiorentina perde troppi punti dopo il 90°, lotterà col Lecce fino alla fine per la salvezza"
Le dichiarazioni di Michele Criscitiello sulla lotta per non retrocedere che coinvolge anche la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
10 febbraio 2026 17:25
Sul canale YouTube di Aura Sport ha parlato il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello. Queste le sue parole sulle probabilità di salvezza della squadra di Vanoli:
"Per me la lotta salvezza sarà tra Lecce e Fiorentina, fino alla fine. La Fiorentina comunque con il Torino poteva chiuderla, poteva fare meglio. Alla fine stiamo facendo tutto questo macello con le partite decise al novantesimo. La Fiorentina continua a perdere punti dopo il 90'. I dettagli fanno la differenza, dai due punti in più alla Fiorentina, e due in meno al Lecce… Il terzo incomodo può essere la Cremonese, che sta scendendo".