Criscitiello: "La Serie A non può perdere una piazza come Firenze. Ne va della sua qualità"
Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, ha commentato nuovamente sul suo canale la crisi della Fiorentina e l'eventuale retrocessione della squadra in Serie B. Ecco le sue parole."La Serie A n...
Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, ha commentato nuovamente sul suo canale la crisi della Fiorentina e l'eventuale retrocessione della squadra in Serie B. Ecco le sue parole.
"La Serie A non può perdere anche una piazza come Firenze. L’anno prossimo potremmo ritrovarci con Venezia, Monza, Cesena, Frosinone che con tutto il rispetto, sono comunque piazze piccole. Non si può perdere Firenze dopo aver perso una parte di Genova con la Sampdoria. Ne va della qualità della Serie A. Per meriti sportivi in massima categoria dovrebbero esserci Bari, Palermo, Sampdoria, Fiorentina, piazze di questo tipo”.