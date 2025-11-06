Criscitiello attacca: “Gli striscioni contro Pioli sono una follia, perché avrebbe dovuto lasciare i soldi?”

Il giornalista Michele Criscitiello ha espresso, mentre era in onda su Sportitalia, il suo parere sugli striscioni contro Pioli, recentemente affissi allo stadio dai tifosi della Fiorentina della Curva Fiesole: “Gli striscioni dei tifosi della Fiorentina o sono commissionati o siamo di fronte alla follia. Lo hanno preso, gli hanno fatto un contratto da tre milioni e mezzo a stagione per tre anni, lo cacciano dopo due mesi, i giocatori gli giocano contro, la società gli ha fatto il mercato al contrario, è vero che avrà anche le sue responsabilità Stefano Pioli, ma secondo loro cosa deve fare, lasciarvi tre anni di contratto? Vi deve lasciare sei milioni lordi a stagione?

La gente, in generale, si ammazza per un caffè, per dieci, quindici euro in più, è vero che Pioli sarà ricco, perché se lo è guadagnato, e ha preso soldi dall’Inter, dal Milan, dalla Lazio, dall’Arabia, dalla Fiorentina, ma vi deve lasciare tre anni di contratto a tre milioni e mezzo a stagione dopo tre mesi di lavoro? Spiegatemi perché!”