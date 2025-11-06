6 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:50

Criscitiello attacca: “Gli striscioni contro Pioli sono una follia, perché avrebbe dovuto lasciare i soldi?”

Redazione

6 Novembre · 16:43

Aggiornamento: 6 Novembre 2025 · 16:46

Il noto giornalista si è duramente espresso nei confronti degli striscioni della Curva Fiesole contro Pioli

Il giornalista Michele Criscitiello ha espresso, mentre era in onda su Sportitalia, il suo parere sugli striscioni contro Pioli, recentemente affissi allo stadio dai tifosi della Fiorentina della Curva Fiesole: “Gli striscioni dei tifosi della Fiorentina o sono commissionati o siamo di fronte alla follia. Lo hanno preso, gli hanno fatto un contratto da tre milioni e mezzo a stagione per tre anni, lo cacciano dopo due mesi, i giocatori gli giocano contro, la società gli ha fatto il mercato al contrario, è vero che avrà anche le sue responsabilità Stefano Pioli, ma secondo loro cosa deve fare, lasciarvi tre anni di contratto? Vi deve lasciare sei milioni lordi a stagione?

La gente, in generale, si ammazza per un caffè, per dieci, quindici euro in più, è vero che Pioli sarà ricco, perché se lo è guadagnato, e ha preso soldi dall’Inter, dal Milan, dalla Lazio, dall’Arabia, dalla Fiorentina, ma vi deve lasciare tre anni di contratto a tre milioni e mezzo a stagione dopo tre mesi di lavoro? Spiegatemi perché!”

 

