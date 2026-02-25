Sentite Criscitiello: “Della Conference non interessa niente a nessuno, è una coppa che non è considerata”

Al Podcast Aura Sport, Michele Criscitiello ha parlato del campionato italiano: “Questa Serie A non piace a nessuno, mancano 3 mesi alla fine e non ci sono più argomenti perché lo Scudetto è andato, per la retrocessione rimane solo un posto da assegnare, quindi c’è poco da dire. Ci si può concentrare solo sui posti per la Champions in cui stasera puoi già ritrovarti senza squadre che ti rappresentano. Mi potete dire dell’Europa League e della Conference ma non interessa a nessuno, il nulla fino a maggio.”