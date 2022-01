Criscitiello: “Operazione Vlahovic, brava Fiorentina ad aver ragionato da imprenditori e non da tifosi”

Su TMW, Michele Criscitiello ha parlato dell’operazione Vlahovic e della Fiorentina: “La Fiorentina ha usato il cervello nell’operazione Vlahovic. Ovvio che i tifosi facciano i tifosi ma Pradè è stato bravo ed abile. Se fatturi 75 milioni di euro non puoi rifiutarne 70 per questioni di principio e portare in estate 20 o 30 milioni oppure addirittura zero se si aspettava ancora un pochino. La viola è stata brava anche a farsi trovare pronta con due alternative e non si può accusare una società di guardare con attenzione ai bilanci per poi criticare i club sul lastrico. Brava tutta la Fiorentina ad aver ragionato da imprenditori e non da tifosi. Sia un insegnamento per tutti. E a Firenze dovrebbero essere prudenti, alla luce dei disastri passati di Cecchi Gori”.

