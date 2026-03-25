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Criscitiello attacca Fagioli: “Gente come lui non deve più mettere piede in Nazionale. Bravo Gattuso”

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Criscitiello attacca Fagioli: “Gente come lui non deve più mettere piede in Nazionale. Bravo Gattuso”

Redazione

25 Marzo · 15:29

Aggiornamento: 25 Marzo 2026 · 15:29

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Michele Criscitiello elogia la scelta del CT della Nazionale, Gennaro Gattuso, di non convocare Nicolò Fagioli

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha commentato al podcast di Aura Sport il pareggio della Fiorentina contro l’Inter e la mancata convocazione in Nazionale di Fagioli: “L’Inter sarà la squadra più scarsa e mediocre che vincerà il campionato italiano degli ultimi 20 anni. Contro la Fiorentina i nerazzurri sono durati 20 minuti, poi ha dominato la Fiorentina. La squadra sestultima del campionato ha preso a schiaffi la capolista. Sotto il punto di vista del gioco sono stati schiaffi”.

Su Fagioli: “Sono contento delle convocazioni che ha fatto Gattuso. Poi magari andranno al Mondiale, ma chi indossa la maglia dell’Italia deve essere un esempio. Gente come Zaniolo o Fagioli per me in Nazionale non deve mettere più piede”

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