Criscitiello: "La Fiorentina è da settimo posto dietro alla Lazio, le altre sono più forti"

Il noto conduttore televisivo ha stilato una classifica finale per la stagione in corso con i viola al settimo posto

Il noto giornalista e conduttore televisivo Michele Criscitiello ha parlato dei probabili piazzamenti alla fine del campionato, stilando una sua personale classifica al podcast di Sandro Sabatini Calcio Selvaggio: "L'Inter è la più forte per distacco in Italia, non vedo gara alla lunga per lo Scudetto perché ha una rosa ricca e completa, è nettamente più forte del Napoli che vedo secondo perché ha il fattore Conte e non ha le coppe poi l'Atalanta che ha un grande allenatore e un ottimo gruppo, la Juventus la vedo quarta dopo una lotta con il Milan, quinto, mentre le due sorprese Lazio e Fiorentina saranno sesta e settima, non di più. Le altre sono più forti e le passeranno, la Roma decima sarà il Napoli dello scorso anno. Lo Scudetto va o a Torino o a Milano nel 90% dei casi del campionato italiano, non vedo sorprese."

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