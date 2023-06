Criscitiello punta il dito: “Quale beffa? La colpa è di italiano. Allenatore tatticamente presuntuoso”

Michele Criscitiello, all’interno del suo programma in onda su Sportitalia, ha criticato l’atteggiamento della Fiorentina di Vincenzo Italiano nelle due finali delle coppe (Coppa Italia e Conference League), entrambe perse contro Inter e West Ham Ecco il suo commento: “Come si fa a parlare di beffa quando la colpa oggettiva è di un allenatore bravo, ma presuntuoso tatticamente? La colpa è di Italiano, quando perdi due finali non si tratta di beffe. Contro l’Inter, dopo il vantaggio immediato, doveva cambiare atteggiamento e non l’ha fatto, perché lui ha solo un modo di giocare. Ieri, al 90esimo di una finale europea, non puoi prendere un gol del genere. La linea difensiva era a centrocampo, non esiste. Se Italiano vuole andare al Napoli deve capire che i tempi di Zeman continuanno, ma in Serie C. In Europa e a certi livelli non puoi permetterti un atteggiamento tattico così presuntuoso. Io sono un fan di Italiano dai tempi del Trapani, ma non puoi giocare così la partita della vita. Contava portare a casa la coppa, prendere un gol così è inammissibile”.