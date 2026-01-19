Criscitiello: "Commisso ci ha lasciato tanti insegnamenti, siamo il terzo mondo per le infrastrutture nel calcio"

Il direttore di Sportitalia ha lodato il lavoro svolto dal Presidente Commisso in questi anni in casa viola

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha scritto un editoriale con un riferimento anche al Presidente Commisso scomparso da poco: "Se guardiamo le nostre infrastrutture siamo da terzo mondo nel calcio e lo testimonia la Coppa d'Africa dove il Marocco ha fatto degli stadi moderni e bellissimi con una viabilità perfetta. Noi siamo bloccati a 35 anni fa con stadi scomodi e vecchi perché a Napoli piove dentro e a Roma si vede con la pista nel mezzo, nessuna squadra ha un ricavo dal proprio impianto sportivo."

Prosegue: "Commisso se n'è andato e abbiamo perso un uomo di fatti visto che qua nessuno li fa, da americano è venuto in Italia a spendere i suoi soldi e ci ha lasciato degli insegnamenti che serviranno, infatti consiglio a tutti di andare a sentirsi sempre le sue parole da imprenditore."