Criscitiello: "Come si fa a dare la 10 dell'Udinese a Zaniolo dopo il brutto episodio al Viola Park?"

Michele Criscitiello, ex direttore della tv ufficiale dell’Udinese, si è scagliato contro la scelta della società bianconera di affidare la storica maglia numero 10 a Nicolò Zaniolo. Nel corso della d...

Michele Criscitiello, ex direttore della tv ufficiale dell’Udinese, si è scagliato contro la scelta della società bianconera di affidare la storica maglia numero 10 a Nicolò Zaniolo. Nel corso della diretta di Sportitalia Mercato, il Direttore della tv ha detto: “Già quando abbiamo detto Zaniolo all’Udinese la trattativa non ci convinceva. Poi abbiamo scoperto che avrà anche la 10 e ci è venuto un attimo di mancamento interrompendo le trasmissioni. Parliamo di un ragazzo che cinque mesi fa ha avuto un brutto episodio nello spogliatoio di una squadra Primavera. Ma di cosa stiamo parlando? Non facciamo i finti preti e i falsi moralisti. Udine è la mia terza casa, tifo Udinese, voglio bene e sarò sempre riconoscente. Ma la dieci di Di Natale a Zaniolo non si può dare“. Lo riporta Udineseblog.It