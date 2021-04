Criscitiello: “Giuntoli potrebbe lasciare il Napoli: su di lui c’è la Fiorentina, ma non solo”

“Si potrebbero separare anche le strade tra il Napoli e Giuntoli – ha detto Michele Criscitiello nel suo editoriale a TMW -. Il DS piace alla Fiorentina e non solo. Il Napoli sta valutando diversi nomi per la panchina e la scrivania. Come direttore sportivo piace Gianluca Petrachi. Non è il solo della lista ma in quella lista è ben posizionato. Petrachi ha fatto un miracolo a Torino e i miracoli si certificano quando te ne vai e non quando sei al comando. Anche a Roma ha fatto un grande lavoro e solo il tempo gli ha dato ragione”.

