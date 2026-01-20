“Commisso e Barone due giganti, due uomini con le palle che il calcio italiano non meritava”

Nel corso dell’ultima puntata di Aura Sport, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello è intervenuto sulla figura di Rocco Commisso, soffermandosi sulla sua scomparsa e sull’esperienza vissuta alla guida della Fiorentina. Un intervento che ha messo in luce il carattere e la posizione netta dell’ex presidente viola all’interno del sistema calcistico italiano.

“Commisso è quello che ha tirato fuori tutto lo schifo nel mondo calcistico e politico. Non aveva niente da perdere, non doveva dire grazie a nessuno. Questo uomo è morto senza vedere finito il Franchi, ha costruito il Viola Park e gli hanno fatto passare la voglia di costruire altro di importante. E’ stato criticato e gli hanno messo i bastoni tra le ruote. Renzi voleva portare a Firenze il fondo PIF dopo che Commisso aveva già investito nel Viola Park”.

Il direttore di Sportitalia ha poi ampliato la riflessione parlando della doppia perdita subita dal club viola nel giro di poco tempo, sottolineando il valore umano e imprenditoriale della dirigenza americana:

“La Fiorentina è stata sfortunatissima a perdere prima Barone e poi Commisso. Era stata fortunata a trovare una proprietà come la loro, erano due uomini con le palle che si erano fatti in America, anche a livello imprenditoriale. In Italia erano due giganti che non avevano niente a che fare con il calcio italiano“.