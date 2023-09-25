Criscitiello se la prende con Sottil: "Qualcuno dovrebbe ricordargli che il campionato è iniziato"

Perde l'Udinese e il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, accusa il tecnico Sottil per la sconfitta contro la Fiorentina

Questo quanto scrive Michele Criscitiello su Sportitalia a commento del momento dell'Udinese dopo la sconfitta contro la Fiorentina:

Attenzione alle "big" della metà classifica perché i punti di Lecce e Frosinone non fanno stare serene squadre come Sassuolo, Verona, Udinese e tante altre. Il Sassuolo forse è ripartito con la vittoria sulla Juve ma l'Udinese, invece, è ferma al palo. Ferma al Mondiale dello scorso anno. Grande partenza un anno fa con Sottil ma dopo la pausa del Qatar la squadra non si è vista più. E quest'anno è partita ancora peggio. Serve l'attaccante ma serve soprattutto il gioco che manca dalla fine del 2022. Sottil ha delle responsabilità e l'Udinese deve stare attenta a non snobbare questo campionato pericoloso. Manca leadership e mancano i gol. Manca esperienza. Il campionato dei friulani è già iniziato ma qualcuno dovrebbe ricordarlo anche a Sottil. Eppure le avversarie in questa prima fase non erano proprio imbattibili. Bisogna arrivare a gennaio facendo punti e con il mercato di riparazione riparare"

LE SITUAZIONE DODO, IN ATTESA DEL COMUNICATO

https://www.labaroviola.com/dodo-uscito-dalla-stadio-in-stampelle-non-cammina-fiorentina-in-ansia-sensazioni-non-sono-positive/224396/