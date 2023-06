Criscitiello applaude la Fiorentina: “Proprietà forte con schiena dritta. Non si è piegata agli insulti”

Il direttore di SportItalia, Michele Criscitiello, questa mattina ha fatto il pagellone delle squadre che hanno partecipato all’ultimo campionato di Serie A, dando 6,5 alla Fiorentina, con queste motivazioni: “Spesso con la testa in Europa fa fatica a carburare in campionato. Italiano impiega troppo tempo a far funzionare la squadra ma quando ci è riuscito non si è più fermato. Stagione altamente positiva. Proprietà e società forti con schiena dritta. Non si sono piegati di fronte agli insulti della stampa e dei tifosi, spesso ciechi e non consapevoli del valore della società. Italiano chiude alla grande. Mercoledì serve scrivere la storia. In campionato si poteva e doveva fare meglio. Il giudizio, come detto in testa, riguarda solo il campionato. Altrimenti alla stagione il voto sarebbe stato 8″.