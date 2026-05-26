Criscitiello: "Stagione da 4,5 per la Fiorentina, potevo dare 5 ma è stata una grande delusione"

Il direttore di Sportitalia è intervenuto per parlare di Fiorentina e ha dato un voto alla stagione

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha tracciato il bilancio del campionato stilando le sue tradizionali pagelle di fine stagione, riservando un giudizio severissimo alla Fiorentina, a cui ha assegnato un inequivocabile e netto 4.5. Nel commentare la prestazione dei viola, il giornalista ha spiegato la sua severità ammettendo: "Potevo forse dare un 5 ai viola, perché alla fine si sono salvati, diciamo che un mezzo voto in più ci poteva stare, però hanno deluso le aspettative". La squadra toscana è comunque in buona compagnia tra i bocciati, dato che Criscitiello ha sentenziato che "anche la Juventus e il Pisa si prendono 4.5 in pagella". È andata persino peggio ai rossoneri, per i quali il direttore ha decretato che "peggio va al Milan che rimedia un inequivocabile 4 dopo il fallimento Champions". Il quadro delle insufficienze si è poi chiuso con la bocciatura di altre quattro squadre, per le quali il giornalista ha concluso che "Verona e Cremonese prendono 5, per Bologna e Torino invece la valutazione è 5.5".