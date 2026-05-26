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Criscitiello: "Stagione da 4,5 per la Fiorentina, potevo dare 5 ma è stata una grande delusione"

Il direttore di Sportitalia è intervenuto per parlare di Fiorentina e ha dato un voto alla stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2026 14:04
Criscitiello: "Stagione da 4,5 per la Fiorentina, potevo dare 5 ma è stata una grande delusione" -
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Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha tracciato il bilancio del campionato stilando le sue tradizionali pagelle di fine stagione, riservando un giudizio severissimo alla Fiorentina, a cui ha assegnato un inequivocabile e netto 4.5. Nel commentare la prestazione dei viola, il giornalista ha spiegato la sua severità ammettendo: "Potevo forse dare un 5 ai viola, perché alla fine si sono salvati, diciamo che un mezzo voto in più ci poteva stare, però hanno deluso le aspettative". La squadra toscana è comunque in buona compagnia tra i bocciati, dato che Criscitiello ha sentenziato che "anche la Juventus e il Pisa si prendono 4.5 in pagella". È andata persino peggio ai rossoneri, per i quali il direttore ha decretato che "peggio va al Milan che rimedia un inequivocabile 4 dopo il fallimento Champions". Il quadro delle insufficienze si è poi chiuso con la bocciatura di altre quattro squadre, per le quali il giornalista ha concluso che "Verona e Cremonese prendono 5, per Bologna e Torino invece la valutazione è 5.5".

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