Criscitiello: "Coppa Italia? Bisogna cambiare. Era la settimana perfetta per recuperare Fiorentina-Inter"

Il direttore di Sportitalia analizza il format della Coppa Italia, esprimendo la sua opinione sul recupero di Bologna-Milan e Fiorentina-Inter

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha espresso la sua opinione in merito al format della Coppa Italia, esprimendo le sue perplessità in merito alla formula adottata dalla competizione. Queste le sue parole:

"Coppa Italia, si passeggia a San Siro, si passeggia al Dall'Ara, è una formula che non funziona. Il Milan con il Sassuolo era già finita dopo 20 minuti, erano già sul 4-0 e poi la partita finisce 6-1; il Bologna vince 4-0 contro il Monza, poi è naturale che possa esserci qualche partita più avvincente.

La verità è che la Coppa Italia interessa prima dell'inizio del campionato per vedere come le squadre sono state costruite, poi nell'ultima fase del torneo. Eppure poteva essere la grande occasione per recuperare due partite che non sappiamo quando si giocheranno, perché purtroppo nel corso della stagione la sfortuna e le difficoltà ci possono stare, vedete Bologna-Milan e anche Fiorentina-Inter. Questa era la settimana perfetta per recuperare queste due partite. Questa formula non funziona e va cambiata".

Vincere la Coppa Italia porterebbe nelle casse 7,6 milioni di euro. Per la finalista 5 milioni

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