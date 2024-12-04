Vincere la Coppa Italia porterebbe nelle casse 7,6 milioni di euro. Per la finalista 5 milioni
Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il montepremi destinato ai club per la stagione 2024/25 non dovrebbe differire significativamente rispetto a quello della stagione scorsa, dove la Fiorentin...
Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il montepremi destinato ai club per la stagione 2024/25 non dovrebbe differire significativamente rispetto a quello della stagione scorsa, dove la Fiorentina perse di misura contro l'Inter allo stadio Olimpico di Roma. Fino alla stagione 23/24 raggiungere la finale garantiva almeno 5 milioni di euro per la squadra sconfitta e fino a 7,6 milioni per quella vincente, senza considerare i ricavi ottenuti dai biglietti per le partite casalinghe durante i turni precedenti.
Le somme assegnate per ogni fase della competizione sono calcolate in percentuale sul totale del montepremi, il cui importo finale dipende in gran parte dagli accordi per la vendita dei diritti televisivi della Coppa all’estero. In diversi paesi vengono acquistate solo le fasi finali o addirittura esclusivamente la finale, motivo per cui l’importo definitivo sarà determinato solo a fine stagione.FIORENTINA-EMPOLI: I PRECEDENTI NEL DERBY SORRIDONO AI VIOLA. I MIGLIORI MARCATORI DELL’INCONTRO SONO ILICIC E MUTU
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