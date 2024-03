Criscitiello annuncia: “Italiano e la Fiorentina ai saluti a fine stagione, decisione presa di comune accordo”

Il direttore e giornalista di Sportitalia, Michele Criscitiello, rilascia alcune indiscrezioni in merito al futuro di Vincenzo Italiano alla Fiorentina sul suo account di X. A fine stagione sarà divorzio ed è una decisione presa di comune accordo, a prescindere da quelli che saranno i risultati raggiunti a fine anno. Il presidente Commisso e il direttore generale Joe Barone alla ricerca di un sostituto e, in cima alla lista, non ci sarebbe Maurizio Sarri, che ha da poco lasciato la panchina della Lazio. Per la società l’ex tecnico biancoceleste non è un’opzione.

Esclusiva SI – Divorzio tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano. A fine stagione sarà addio. Decisione presa di comune accordo. Le strade si separeranno a prescindere dai risultati finali. Sarri non è una possibilità per Commisso e Barone. @tvdellosport #sportitalia — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) March 16, 2024

LEGGI ANCHE: LE PAROLE DI LOTITO SULL’AGGRESSIONE SUBITA DA IMMOBILE