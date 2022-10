Criscitiello: “Italiano si è perso, il calcio champagne non c’è più. Senza Vlahovic squadra spenta”

Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb.com, il giornalista e direttore della testata Michele Criscitiello ha parlato anche della Fiorentina: “Intanto a Firenze si è perso Vincenzo Italiano. Il calcio champagne, con bollicine, dello scorso anno non si vede più. Senza Vlahovic si è spenta la squadra che avanti non ha trovato un sostituto all’altezza. Dispiace per Commisso che ci mette anima e cuore ma Italiano, post rinnovo, ha dato molto meno di quello che ci aspettavamo. Solitamente bisogna crescere e migliorarsi. Dopo la bella annata, dello scorso campionato, siamo tornati a due anni fa. Non è un buon segnale per una Fiorentina che sognava di stabilizzarsi in Europa e di fare un campionato da protagonista. La squadra non gira, il gioco non c’è e il pubblico a Firenze deve anche darsi una calmata. Torti o non torti arbitrali, siamo nel 2022, e i tifosi se la prendano con l’arbitro e non con i sostenitori avversari che indossano le maglie in tribuna. A Milano lo spettacolo, da anni, ormai è fisso. Gli altri stadi prendano esempio da San Siro dove in ogni settore ci possono essere tifosi ospiti con maglia e sciarpa del proprio club”.