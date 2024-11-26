Sentite Criscitiello: "Fiorentina e Lazio molto belle, ma non arriveranno tra le prime 4. La Juventus sì"

Michele Criscitiello ha espresso il suo parere sulla Fiorentina e sulla Lazio, che considera entrambe sorprese di questa Serie A

Michele Criscitiello, giornalista e proprietario di Sportitalia, ha parlato a Calcio Selvaggio, sul canale Mondo Pengwin, esprimendosi brevemente sulla Fiorentina e sulla Lazio, due sorprese di questo campionato. Queste le sue parole:

“Secondo me tra le prime 4 arriveranno Inter, Napoli, Atalanta e Juventus. La Fiorentina e la Lazio sono molto belle, sì, ma tra le prime 4 sarebbero entrambe due sorprese. Io già considero l’Atalanta una sorpresa, visto il loro fatturato, e portarne 2 alla prossima Champions League sarebbe troppo. Io credo che poi emergeranno i valori della grandi squadre di questa Serie A.”

RETROSCENA DI FREY

https://www.labaroviola.com/frey-rivela-nel-2008-ho-rifiutato-milan-e-bayern-monaco-per-la-fiorentina-della-valle-rimase-sorpreso/278352/