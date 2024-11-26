Frey rivela: "Nel 2008 ho rifiutato Milan e Bayern Monaco per la Fiorentina, Della Valle rimase sorpreso"

Frey avrebbe potuto lasciare la Fiorentina nel 2008 senza giocare la Champions con la squadra viola, il suo retroscena

Nel corso della presentazione del suo libro al Viola Park, Frey ha raccontato il retroscena di mercato nell'estate del 2008, il racconto dell'ex portiere della Fiorentina:

Nel 2008 erano arrivati due offerte per me, una dal Bayern Monaco e una dal Milan, in quel momento erano due grandi club che giocavano per vincere la Champions League. Andrea Della Valle mi ha chiamato e mi disse che se avessi voluto, sarei potuto andare per fare un salto di qualità nella mia carriera, io prima ci penso ma poi ho deciso di restare e in quel momento, chiamai Andre Della Valle e gli dissi "E se io volessi rimanere a Firenze" lui fu piacevolmente sorpreso e per questo motivo mi ha offerto un contratto da top player, io ho subito accettato e sono andato a firmare l'accordo. Non potevo andare via dalla Fiorentina dopo aver fatto tanta fatica per qualificarci in Champions League. Resto in viola, facciamo anni importanti, dopo l'addio di Dainelli rimango capitano.

Quel contratto da top player a quel dirigente (Corvino ndr) non è piaciuto e due anni dopo me lo ha rinfacciato, mi tirava frecciatine, non gli era piaciuto che io avessi detto che volevo restare a vita nella Fiorentina. Per questo motivo lui mi mise fuori squadra, non mi ha fatto più allenare con la squadra, ha preso un altro portiere per darmi fastidio, nel ritiro di Moena mi ha umiliato e per me fu molto difficile. Io potevo anche restare per fargli la guerra ma per il bene del gruppo ho deciso di andare via"

LE PAROLE DI FREY CHE SI RACCONTA A TUTTO TONDO

https://www.labaroviola.com/frey-mi-merito-il-titolo-di-miglior-portiere-della-storia-della-fiorentina-corvino-mi-ha-umiliato/278327/