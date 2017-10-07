Bongiorni (Margine Coperta): ''Chiesa? Fino a 2 anni fa non lo consideravano molto, deve dire grazie a Paulo Sousa"

Il direttore generale del Margine Coperta, Antonio Bongiorni, ha parlato di giovani ai microfoni di Radio Bruno: “Spero che venga varato presto il campionato riserve, perché darebbe la possibilità a t...

Il direttore generale del Margine Coperta, Antonio Bongiorni, ha parlato di giovani ai microfoni di Radio Bruno: “Spero che venga varato presto il campionato riserve, perché darebbe la possibilità a tanti giovani di disputare un torneo allenante. L’alternativa, per le squadre di Serie A, potrebbe essere avere una società di riferimento in Serie C. Occorre però vicinanza territoriale: in questo senso una sinergia tra Fiorentina e Prato, ad esempio, potrebbe essere funzionale. Chiesa? Fino a due anni fa non veniva considerato tanto, poi ha avuto la fortuna di incrociare un tecnico che ha creduto in lui come Sousa. È esploso, anche grazie alla sua fisicità”.