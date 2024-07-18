Corriere dello Sport: “Agente Munteanu-Fiorentina presto l’incontro. Il suo valore è di 4 milioni circa”

Munteanu è nel mirino di diversi club

La prossima settimana è previsto un incontro tra la Fiorentina e l’agente di Louis Munteanu, Pietro Chiodi, per parlare del futuro del giovane attaccante rumeno, nel mirino di diverse società tra cui Espanyol, Cluj, Steaua e due di A. Il meeting servirà a vagliare le varie proposte e capire le intenzioni della Viola, dopo il rientro del ragazzo dal prestito al Farul. Il valore del giocatore si aggira sui 4 milioni, ai quali si possono aggiungere bonus legati a obiettivi. Lo scrive il Corriere dello Sport.