La Fiorentina fa causa al Cluj: mancano i soldi del trasferimento di Munteanu, club rumeno sanzionato

Secondo quanto riportato dal sito Romeno grs.ro la Fiorentina avrebbe fatto causa al Cluj per non aver ricevuto i soldi derivati dalla cessione di Munteanu. La Federezione Rumena e la Fifa anche per l...

Secondo quanto riportato dal sito Romeno grs.ro la Fiorentina avrebbe fatto causa al Cluj per non aver ricevuto i soldi derivati dalla cessione di Munteanu. La Federezione Rumena e la Fifa anche per le lamentele della Fiorentina avrebbero bloccato il mercato ai rumeni fino a che non salderanno il debito. Lo stesso presidente del club Romeno ha spiegato:

"I trasferimenti sono bloccati, ma non è una cosa grave, nel senso che la prossima settimana ci siamo accordati con la Fiorentina per pagare quei 400.000 euro, che è la rata attuale. Gli italiani mi hanno spiegato che hanno dovuto adottare queste misure non per rancore verso il CFR o per impazienza, ma perché devono anche fare i loro calcoli finanziari internamente. Dovremo quindi pagare altri 1,6 milioni di euro in rate future."

La verità sul trasferimento di Louis Munteanu è che eravamo a un passo dal venderlo all'Ajax l'ultimo giorno del mercato, ma non abbiamo azzeccato i tempi, perché abbiamo concluso l'affare verso le 18:00 e mancavano solo poche ore.

"Ajax e Valencia sono, al momento, gli unici club disposti a pagare alle condizioni che chiediamo, ovvero 15-17 milioni di euro più percentuali e bonus, quindi il trasferimento potrebbe arrivare fino a 20 milioni di euro. È una discussione che verrà ripresa durante il mercato invernale, e speriamo che Dio mantenga Louis in salute e ci aiuti in campionato",