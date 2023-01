Stasera il terzino destro della Fiorentina in prestito alla Reggina, Niccolò Pierozzi, sarà in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina a partire dalle 21 e visibile anche su Labaro Viola. Il terzino, classe 2001, nato a Firenze è un prodotto del vivaio viola ed è grande protagonista della Reggina di Pippo Inzaghi seconda in classifica in serie B.

