“Commisso faccia domande ai suoi collaboratori, spesi 200 milioni e la Fiorentina non ha centravanti”

Luca Calamai, giornalista fiorentino, ha parlato a TMW della situazione attuale in casa Fiorentina, queste le sue parole:

“Non mi piacciono gli attacchi nei confronti di Commisso, credo che debba rivolgere delle domande ai suoi collaboratori. Com’è possibile ad esempio che ha speso 200 milioni e non ha un centravanti? Come mai il settimo monte ingaggi è a 11 punti dall’Europa? In riferimento a Italiano, come mai una Fiorentina costruita secondo le sue indicazioni giochi molto peggio dello scorso anno e non ha mai battuto una grande? Il problema non è solo Italiano, ma tutte le persone che lavorano per Commisso nella Fiorentina.”

