Scocca l'ora di Pierozzi? Italiano: "Vogliamo farlo crescere, Kayode non può farle tutte"

Dopo un campionato da protagonista con la maglia della Reggina, Nicolò Pierozzi è rientrato alla Fiorentina. Ma la sua stagione non è iniziata nel migliore dei modi a causa di alcuni problemi fisici d...

Dopo un campionato da protagonista con la maglia della Reggina, Nicolò Pierozzi è rientrato alla Fiorentina. Ma la sua stagione non è iniziata nel migliore dei modi a causa di alcuni problemi fisici durante il ritiro che ne hanno rallentato l'inserimento. Adesso, però, i problemi sembrano essere alle spalle e Pierozzi, dopo aver messo minuti nelle gambe con la Primavera, è sempre più pronto per l'esordio tra i "grandi" viola.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilai della sfida contro il Cukaricki, Vincenzo Italiano, ne ha così parlato: "E’ andato in Primavera a mettere minuti, per alzare la sua condizione. E’ rimasto troppo tempo fuori, ha avuto un problema molto serio, ma ci teniamo a rimetterlo in linea con gli altri. Anche perché l’infortunio di Dodo ci ha messo in grossa difficoltà. Kayode sta facendo gli straordinari, ma è un ragazzo giovane, al primo anno tra i grandi. Sta facendo robe straordinarie, ma non può giocarle tutte. Abbiamo intenzione di far crescere Pierozzi e cercare valide alternative quando Kayo ha bisogno di rifiatare”.

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