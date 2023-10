Comuzzo e Pierozzi, giovani viola crescono. Fiorentina in piena emergenza a destra dopo l’infortunio di Kayode 

Piero Comuzzo e Niccolò Pierozzi tra i “grandi” avvenuto in Conference League contro il Cukaricki. Il primo è stato lanciato da Italiano nella mischia dopo dieci minuti, al termine dell’ennesimo infortunio che ha colpito la fascia destra della difesa. Dopo Dodò, out per tutta la stagione, nei primi minuti della partita è toccato a Kayode alzare bandiera bianca dopo un movimento innaturale della caviglia su un intervento non proprio leggero di Tosic. E così è toccato proprio a Comuzzo occupare il ruolo di terzino destro. Una posizione non naturale, dal momento che nasce come centrale e sviluppa anche nel settore giovanile la sua crescita come interno in difesa. All’inizio della ripresa, Italiano ha mandato in campo Niccolò Pierozzi ( ancora non al meglio e rientrato tra i convocati solo per la gara di Conference contro i serbi). Pierozzi si è piazzato a destra e Comuzzo si è spostato al centro della difesa. Lo scrive Repubblica.