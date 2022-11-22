Pierozzi brilla in Serie B: è nella top 11 Next Gen. Sarà il futuro della fascia destra della Fiorentina?
La Fiorentina potrebbe avere il futuro della fascia destra già in casa. Niccolò Pierozzi, calciatore di proprietà viola in prestito alla Reggina, sta disputando un’ottima stagione a Reggio Calabria ne...
La Fiorentina potrebbe avere il futuro della fascia destra già in casa. Niccolò Pierozzi, calciatore di proprietà viola in prestito alla Reggina, sta disputando un’ottima stagione a Reggio Calabria nella posizione di terzino destro. Grandi prestazioni riconosciute anche a Serie B, che lo ha inserito nella top 11 dei giocatori nati dopo il 2000 che più si sono messi in mostra fino a questo momento della stagione.
FIORENTINA, JUVENTUS, ROMA, INTER, MILAN E NAPOLI ABBANDONANO ASSEMBLEA DI LEGA PRIMA CHE INIZI
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