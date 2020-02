“Il gruppo è sano, forte, il lavoro svolto è valido per noi è un’opportunità maggiore – ha detto Edoardo Pierozzi difensore della Fiorentina Primavera – per far vedere le nostre qualità e difendere il titolo che ci appartiene. Prima ero al Rifredi poi ora son già 10 anni che gioco nella Fiorentina, questo è il coronamento del percorso del settore giovanile. Credo che sia il mio ultimo anno qui e concluderlo con il raggiungimento della finale è bellissimo. I loro giocatori offensivi sia titolari che riserve sono molto forti, per noi difensori è comunque uno stress continuo ma oggi siamo riusciti a contenerli. Non ci aspettavamo alcuni loro calciatori in formazione, vedere subito che mettevano calciatori molto forti per noi è stato uno stimolo in più, vuol dire che ci tenevano a questa competizione. La nostra impostazione era prenderli subito alti e segnare prima di loro, così è stato. L’avevamo preparata così”.