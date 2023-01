Il futuro di Edoardo Pierozzi potrebbe essere in Serie C. Come riportato da Lacasadic.com, il futuro del calciatore classe 2001 potrebbe essere in Lega Pro. L’esterno farà rientro alla Fiorentina dopo l’esperienza non esaltante al Palermo per partire di nuovo. Su di lui ci sono Juve Stabia, Virtus Entella e Pro Vercelli.

