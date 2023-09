Ieri in mattinata, nella stessa clinica di dodò, si è visto anche Niccolò Pierozzi. Per lui si parla di un guaio all’inguine che, dopo i seri problemi all’addome accusati in estate, ne fanno slittare ulteriormente il rientro in campo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, VIOLA PARK, OGGI IL SOPRALLUOGO, ENTRO DOMANI DOVREBBE ARRIVARE L’AGIBILITÀ. L’11 OTTOBRE LO SHOW